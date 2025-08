Mãe que deu à luz na entrada da Expoacre dá detalhes do parto e revela nome do bebê: ‘Foi o momento que Deus quis’

O nascimento do pequeno Eriel na noite de quinta-feira (31), na entrada da Expoacre 2025 foi marcado por fortes emoções. O parto, que aconteceu antes da chegada da ambulância, mobilizou socorristas e teve apoio fundamental de uma visitante que comemorava seu aniversário no local. Os pais da criança, Diovanna e Weverton, relataram os momentos de aflição e o sentimento de gratidão após o nascimento do filho fora da maternidade.

“Fiquei muito apavorado, sem saber o que fazer. A ambulância que estava no parque atendia um peão que se machucou no rodeio, por isso tentamos sair e ir para a maternidade, mas não deu tempo”, contou Weverton. Ao lado da esposa, ele viveu minutos de desespero até que Naymara Lima, uma visitante da feira, percebeu a situação e ajudou a realizar o parto ali mesmo, na calçada em frente ao parque de exposições.

Diovanna, mãe do bebê, também se pronunciou após o ocorrido. “Estamos bem, graças a Deus. Foi o momento que Deus quis, não estava previsto nem na data pra vir. Louvo a Deus por um casal maravilhoso que me ajudou, toda a equipe, o Samu, os policiais. Só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, e em segundo a essas pessoas. Passamos bem”, afirmou.

Weverton também relatou a preocupação do casal, já que a gravidez ainda não havia completado nove meses. Apesar disso, o bebê nasceu com vida e foi estabilizado antes de ser levado por uma ambulância do Samu para a maternidade.

Em nota, a equipe da maternidade confirmou o estado estável dos dois. “Estão sim, receberam todo acolhimento e atendimento necessário e agora estão em leito de alojamento conjunto na maternidade, ambos evoluindo dentro dos padrões da normalidade”, informou a direção da unidade.

Na unidade hospitalar, Diovanna e Eriel seguem recebendo os cuidados necessários.