8 de agosto de 2025
Universo POP
Mâncio Lima retoma Festival do Coco em setembro com expectativa de público recorde; veja datas

ª edição do Festival do Coco e Agricultura Familiar acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro

Após dois anos de pausa, Mâncio Lima se prepara para receber a 5ª edição do Festival do Coco e Agricultura Familiar, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro. O evento retorna ao calendário oficial do município com uma programação diversificada que une cultura, economia e valorização da produção rural local.

Festival do Coco em 2022 / Foto: Reprodução

As atividades serão concentradas no Complexo Esportivo Totão, onde o público poderá aproveitar parque de diversões, comidas típicas, produtos derivados do coco e apresentações culturais. A tradicional eleição do Rei e da Rainha do Festival também está confirmada.

Até o momento, 29 empreendedores e empresas já garantiram presença no evento, entre cooperativas, bancos de fomento, agropecuárias, floriculturas, representantes do setor moveleiro e vendedores ambulantes.

De acordo com dados da última edição, realizada em 2022, cerca de 50 mil pessoas passaram pelo festival, que movimentou mais de R$ 900 mil na economia local. A expectativa para este ano é superar esses números, tanto em público quanto em volume de negócios.

A organização já iniciou reuniões para definir as atrações musicais e culturais que farão parte da festa, com foco em valorizar artistas locais e regionais.

ContilNet Notícias

