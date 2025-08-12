12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Nos últimos dias, um fenômeno chamou atenção na internet: o Mar da Galileia, em Israel, ficou com uma coloração vermelho-sangue. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais, levantando teorias religiosas e especulações sobre possíveis sinais bíblicos.

Mar da Galileia com as águas vermelhas (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O episódio foi amplamente comparado a uma passagem bíblica do livro de Êxodo, que narra a primeira praga do Egito, quando o rio Nilo se transformou em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo.

Especialistas e autoridades ambientais de Israel explicaram que o fenômeno é causado pela proliferação da microalga Botryococcus braunii. Sob intensa luz solar, essa alga libera um pigmento natural que pode deixar a água com coloração avermelhada.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.