Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

Nos últimos dias, um fenômeno chamou atenção na internet: o Mar da Galileia, em Israel, ficou com uma coloração vermelho-sangue. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais, levantando teorias religiosas e especulações sobre possíveis sinais bíblicos.

O episódio foi amplamente comparado a uma passagem bíblica do livro de Êxodo, que narra a primeira praga do Egito, quando o rio Nilo se transformou em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo.

Especialistas e autoridades ambientais de Israel explicaram que o fenômeno é causado pela proliferação da microalga Botryococcus braunii. Sob intensa luz solar, essa alga libera um pigmento natural que pode deixar a água com coloração avermelhada.