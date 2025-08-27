Marcos Mion revela mágoa com demissão da Record: “Tomei um golpe”

Marcos Mion abriu o jogo sobre a demissão da Record em 2021. O apresentador disse que a saída da emissora foi conturbada e que demorou um bom tempo para superar o trauma da rescisão.
“Eu não sigo ninguém da Record. Aquela época foi muito difícil, foi uma época dura para mim. Eu estava vindo de A Fazenda. Imagina: você tem um relacionamento, você acorda no outro dia, e a pessoa te manda embora, não quer saber e é grossa com você”, desabafou ele em entrevista ao portal LeoDias.
Em seguida, Marcos Mion disse que demorou para entender o motivo de ter sido desligado da Record e explicou por que não segue ninguém da emissora.
“Na época, eu não sabia quem tinha feito isso, eu simplesmente tomei um golpe muito grande. Naquele momento ali, eu fiquei meio sem chão. Sabe quando você tem que seguir seu caminho e se valorizar? Em um relacionamento você não pode ficar ali [olhando nas redes sociais]”, iniciou.
Depois, o apresentador completou: “Eu precisava cuidar de mim. Eu estava muito derrubado, eu não entendi o que aconteceu naquela época. Para me valorizar, eu tive que cortar [contato] para seguir adiante. Com o tempo, como as coisas passaram, eu esqueci de voltar a seguir as pessoas. As pessoas não têm nada a ver com isso”, finalizou.
Após a entrevista, Marcos Mion voltou a seguir Rodrigo Faro nas redes sociais e afastou os boatos de uma possível rusga com o apresentador e ex-companheiro de Record.