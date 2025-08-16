Marcos Rocha anuncia saída do Palmeiras: “Fiz o meu melhor”

O lateral-direito Marcos Rocha não é mais jogador do Palmeiras. O jogador se despediu do clube neste sábado (16/8), em nota publicada nas redes sociais.

“Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Obrigado por tudo e por tanto”, disse Marcos Rocha, em trecho direcionado aos torcedores.

Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018.

Pelo Verdão, lateral-direito conquistou os principais títulos da carreira.

Jogador se despede do Palmeiras.

Com a camisa do Palmeiras, Marcos Rocha conquistou alguns dos principais títulos da carreira. Foram três títulos do Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023), além de uma Copa do Brasil (2020) e duas Libertadores (2020 e 2021). Ele entrou em campo durante 346 partidas desde 2018, quando chegou ao time paulista.

O Palmeiras planejava manter Marcos Rocha no elenco. No entanto, o jogador preferiu respirar novos ares e está próximo de acerto com o Grêmio.

Confira a íntegra da nota de Marcos Rocha:

“No fundo, eu sabia que esse dia chegaria. Se demorou ou passou rápido, não importa… nossa história fala por si. Foram 7 temporadas, 12 títulos, 346 jogos e um só propósito: entregar sempre o meu melhor pela Sociedade Esportiva Palmeiras, dentro e fora de campo. Aplaudido ou cobrado, o meu foco nunca mudou. Porque eu sabia que torcedor e jogador carregavam o mesmo objetivo: sair de campo com a certeza de ter feito o melhor pelo Palmeiras. Cada vitória, cada derrota dolorosa, cada desafio vivido serviu para me fortalecer e escrever uma trajetória que me enche de orgulho. Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Obrigado por tudo e por tanto!

Muito obrigado, Palmeiras.

Avanti!”