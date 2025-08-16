Maria Bethânia ganha primeira mostra de cinema em sua homenagem

Pela primeira vez, Maria Bethânia vai ganhar uma mostra de cinema totalmente dedicada à sua trajetória. A “Mostra de cinema Maria Bethânia” acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto, em Ouro Preto (MG).

O evento celebra os 60 anos de carreira de uma das maiores intérpretes da música brasileira. A programação vai se estender para além das obras expostas e também vai contar com debates, apresentações artísticas e uma exposição fotográfica.

