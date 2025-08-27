27/08/2025
Marília Tavares desembarca em Cruzeiro do Sul e convida público para o Festival da Farinha

Realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o evento reúne cerca de 100 artistas entre atrações nacionais e talentos locais

Cruzeiro do Sul sediará mais uma edição do Festival da Farinha, que tem início a partir desta quarta-feira (27), até 30 de agosto. Um dos nomes mais aguardados da programação, a cantora Marília Tavares já está na cidade e se prepara para apresentação que acontece na quinta-feira (28).

A artista desembarcou na noite de quarta-feira (27) em voo comercial e foi recebida no aeroporto, onde concedeu entrevista ao influenciador digital Patrick Tavares.

Marília Tavares se apresenta nesta quinta em Cruzeiro do Sul/ Foto: Patrick Tavares

Durante a conversa, fez questão de convocar os fãs: “Gente, amanhã, no Festival da Farinha, vou estar fazendo um show incrível. Você não pode perder, vamos nos divertir muito. Te espero lá”.

Realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o evento reúne cerca de 100 artistas entre atrações nacionais e talentos locais. A abertura, no dia 27, será dedicada à música gospel.

Já no dia 29, a programação será voltada especialmente para artistas regionais, DJs, grupos de dança e manifestações culturais. O encerramento, no sábado (30), ficará por conta do cantor Evoney Fernandes.

