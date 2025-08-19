Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série

O Prime Video divulgou o primeiro teaser da série Tremembé, que vai revisitar a história de Suzane von Richthofen. No vídeo, a atriz Marina Ruy Barbosa aparece caracterizada como a protagonista, com cabelos escuros e uma expressão contida.

Diferentemente dos filmes anteriores, a produção não foca no crime em si, mas na trajetória de Suzane dentro do presídio de Tremembé, em São Paulo. A série vai mostrar como ela se adaptou à rotina da prisão e as relações que construiu ao longo dos anos de encarceramento.

Apesar da divulgação do teaser, a série ainda não tem uma data oficial de estreia.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.