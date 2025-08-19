19/08/2025
Universo POP
Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI

Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série

Atriz estrela a produção "tremembé", que vai mostrar a vida de Suzane na prisão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Prime Video divulgou o primeiro teaser da série Tremembé, que vai revisitar a história de Suzane von Richthofen. No vídeo, a atriz Marina Ruy Barbosa aparece caracterizada como a protagonista, com cabelos escuros e uma expressão contida.

Foto: Instagram/Reprodução

Diferentemente dos filmes anteriores, a produção não foca no crime em si, mas na trajetória de Suzane dentro do presídio de Tremembé, em São Paulo. A série vai mostrar como ela se adaptou à rotina da prisão e as relações que construiu ao longo dos anos de encarceramento.

Apesar da divulgação do teaser, a série ainda não tem uma data oficial de estreia.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.