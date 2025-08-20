‘Me faz muito feliz’, diz Mailza ao comentar disparada em pesquisas para o Governo

20/08/2025
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, comentou nesta quarta-feira (20) sobre o avanço de seu nome em pesquisas eleitorais recentes, que avaliam cenários para a disputa ao Governo do Estado em 2026. A declaração foi dada durante a posse dos novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizada no auditório do Detran.

Mailza Assis é a pré-candidata que mais cresce nas pesquisas para Governo/Foto: Reprodução

Mailza já figurou com 4% da preferência dos eleitores, mas agora aparece com 14%. Em simulações sem a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o percentual da vice-governadora chega a 18%.

Questionada sobre os números, Mailza destacou o reconhecimento do trabalho que vem desenvolvendo. “Muito bom, a pesquisa é uma informação, uma ciência que estuda todo o cenário de opinião da população. Então esse crescimento me faz muito feliz e eu quero agradecer à população que está reconhecendo o meu trabalho e depositando uma confiança em mim que eu preciso devolver em trabalho para a gestão do nosso estado”, afirmou.

A cerimônia de posse reuniu autoridades estaduais e familiares dos novos servidores, que passam a integrar o sistema penitenciário acreano.

