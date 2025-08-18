18/08/2025
Médica acreana vive experiência inesquecível na Grécia e diz: ‘É como tocar o divino na Terra’

Ao dividir com os seus seguidores momentos da viagem, ela se demonstrou encantada com o que viu

A Dra. Alexsandra Ferreira, natural de Sena Madureira (AC), compartilhou em suas redes sociais várias imagens de sua estada na Grécia, país localizado no sudeste da Europa. Ao dividir com os seus seguidores momentos da viagem, ela se demonstrou encantada com o que viu.

Médica curtindo as paisagens da Grécia/Foto: Cedida

Formada em medicina, Alexsandra participou recentemente de uma especialização nos Estados Unidos e, poucos dias depois, embarcou para a Grécia.

“Estar na Grécia é como tocar o divino na Terra. Cada ilha que conheci foi um encontro com a beleza de Deus, e em cada pôr do sol senti Sua presença confirmando o milagre da vida. Santorini me mostrou que a criação é a mais perfeita obra de arte, e só tenho gratidão por cada dia desse presente. Compartilho aqui um pedacinho desse quadro vivo que meus olhos tiveram o privilégio de contemplar”, enfatizou.

A Dra. Alexsandra mora atualmente em São Paulo, mas realiza atendimentos periodicamente em Sena Madureira, sua terra natal. Ela é filha dos empresários Josué Nogueira e Toinha Ferreira.

VEJA FOTOS:

