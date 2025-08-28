Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante

Um caso incomum e chocante viralizou nas redes sociais nesta semana: médicos conseguiram retirar uma cobra do estômago de uma mulher. O episódio chamou atenção não apenas pela situação inusitada, mas também pelas imagens divulgadas, que rapidamente se espalharam pela internet.

A paciente foi atendida em um hospital, onde os profissionais de saúde conseguiram identificar e remover o animal com segurança. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da mulher após o procedimento, nem sobre as circunstâncias que levaram a cobra a se alojar em seu estômago.

As imagens da cirurgia geraram debates entre internautas e profissionais da área de saúde, que questionaram como o animal conseguiu chegar até o interior do corpo humano e destacaram a complexidade do procedimento para retirada da cobra.

O caso segue sendo investigado, e especialistas alertam para a importância de atenção médica imediata em situações incomuns, ressaltando que procedimentos desse tipo exigem experiência e cuidados extremos para evitar complicações.