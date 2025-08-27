26/08/2025
Mega-Sena: sortudo leva sozinho prêmio de R$ 33 milhões. Saiba de onde

O concurso 2.906 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (26/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve uma aposta simples como ganhadora. A aposta vencedora, que acertou os seis números, é do Rio de Janeiro (RJ) e levará para casa a quantia exata de R$ 33.707.841,37.

Conforme os dados da Caixa, os números foram registrados em aposta de seis dezenas, nos canais eletrônicos. Os números sorteados da Mega-Sena foram: 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49.

Além do ganhador único, outras 43 apostas pelo Brasil fizeram a quina, com cinco acertos, levando R$ 42.601,48, cada. Já 3.250 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 929,09.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.907, será na quinta-feira (28/8). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.

