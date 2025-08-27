Menina de 10 anos passa por cirurgia após médicos encontrarem bola de cabelo no estômago

Um caso raro chamou a atenção de médicos no Acre nesta semana. Uma menina de 10 anos precisou ser submetida a uma cirurgia após apresentar um grande acúmulo de fios de cabelo no estômago e na primeira parte do intestino. O problema já vinha afetando o crescimento e o estado nutricional da paciente.

O procedimento foi realizado pelo cirurgião Thalles Chassagnez, que relatou ter encontrado um volumoso emaranhado de cabelos, resultado de um hábito repetitivo mantido pela criança por um longo período.

“Foi necessária uma abertura no estômago para retirar todo o conteúdo que ocupava não apenas o órgão, mas também o início do intestino. Durante a avaliação, identificamos ainda uma massa tumoral no jejuno, o que levou à remoção de um segmento intestinal e posterior reconstrução”, detalhou o médico.

Segundo ele, a condição provocou desnutrição severa, refletida em baixo peso corporal e atraso no desenvolvimento da menina em comparação com outras crianças da mesma idade.

