Menino de 8 anos que vendia geladinho para sustentar a família emociona e arrecada R$ 70 mil em vaquinha

A história de Luan, um menino de apenas 8 anos que ajuda a mãe a vender geladinho nas ruas de Rio Branco para garantir comida em casa, mobilizou centenas de pessoas. Uma vaquinha online criada para ajudar a família já arrecadou quase R$ 70 mil e tem como objetivo construir uma casa de alvenaria e montar um pequeno mercadinho para que a mãe, dona Maria, consiga sustentar os filhos.

Luan, que sonha em ser bombeiro, se emocionou ao pedir uma casa nova para a mãe, que sofre com sérios problemas na coluna e cai com frequência por causa do chão de barro irregular do cômodo de madeira onde vivem. Hoje, a família divide um espaço precário, sem banheiro, com goteiras quando chove e sem porta na frente.

A rotina dura fez com que o menino perdesse parte da infância. Enquanto outras crianças brincavam, ele saía com a mãe para vender geladinhos e garantir ao menos o básico: comida na mesa. Além disso, Luan tem autismo e já teve o pedido de benefício negado. Sem renda fixa, muitas vezes falta alimento, e o pai, separado da mãe, ajuda apenas quando pode.

O sonho da família é simples: ter um lar seguro e digno, onde Luan possa crescer com tranquilidade e onde Maria possa trabalhar sem depender da rua. Com o mercadinho, a ideia é garantir renda para sustentar os filhos, oferecer estabilidade e dar a chance de o menino viver a infância que merece.

Apesar das dificuldades, a corrente de solidariedade mostra que o futuro pode ser diferente para Luan e sua família. A vaquinha, que já soma quase R$ 70 mil, está cada vez mais perto de transformar em realidade o sonho de um lar seguro e uma vida com mais dignidade.

VEJA O VÍDEO: