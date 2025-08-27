27/08/2025
Universo POP
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana

Menino indiano passa por cirurgia e tem 526 dentes retirados da boca

Caso raro de odontoma composto em Chennai surpreendeu médicos e entrou para a história da odontologia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um caso que parecia apenas um simples inchaço no maxilar se transformou em um marco da odontologia mundial. Em 2019, médicos do Saveetha Dental College and Hospital, em Chennai, na Índia, retiraram 526 dentes minúsculos da mandíbula de um menino de 7 anos.

Os pais notaram o inchaço quando o garoto tinha apenas 3 anos, mas, por ser muito pequeno, ele não conseguiu realizar exames adequados. Com o tempo, a massa cresceu e a família temeu que fosse câncer. Após novos exames, veio a descoberta: tratava-se de um odontoma composto, um tipo de tumor benigno formado por tecidos dentários.

Saveetha Dental College and Hospitals/Divulgação

Cirurgia revelou “bolsa de dentes”

A cirurgia retirou uma massa de cerca de 200 gramas. Dentro dela, os médicos encontraram uma espécie de bolsa fechada que continha centenas de dentes em miniatura, com tamanho entre 1 e 15 milímetros.

526 estruturas que lembravam dentes foram encontradas no garoto. Metrópoles

Saveetha Dental College and Hospitals/Divulgação

“Foi como abrir uma verdadeira caixa de Pandora. Cada fragmento tinha coroa, esmalte e até raiz, como um dente completo”, relatou a equipe médica em comunicado.

O procedimento durou cinco horas, exigindo busca minuciosa para a retirada de todos os fragmentos sem comprometer a estrutura mandibular da criança.

Caso único no mundo

Segundo especialistas, este é o primeiro caso documentado no planeta com tantos dentes encontrados em um único paciente. O menino se recuperou bem após a cirurgia, sem necessidade de reconstrução óssea.

O hospital destacou que a descoberta reforça a importância de exames precoces em casos de anomalias faciais, já que o diagnóstico precoce pode evitar complicações mais graves.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias
📌 Fonte: Saveetha Dental College and Hospital / BBC News

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.