Menino indiano passa por cirurgia e tem 526 dentes retirados da boca

Um caso que parecia apenas um simples inchaço no maxilar se transformou em um marco da odontologia mundial. Em 2019, médicos do Saveetha Dental College and Hospital, em Chennai, na Índia, retiraram 526 dentes minúsculos da mandíbula de um menino de 7 anos.

Os pais notaram o inchaço quando o garoto tinha apenas 3 anos, mas, por ser muito pequeno, ele não conseguiu realizar exames adequados. Com o tempo, a massa cresceu e a família temeu que fosse câncer. Após novos exames, veio a descoberta: tratava-se de um odontoma composto, um tipo de tumor benigno formado por tecidos dentários.

Cirurgia revelou “bolsa de dentes”

A cirurgia retirou uma massa de cerca de 200 gramas. Dentro dela, os médicos encontraram uma espécie de bolsa fechada que continha centenas de dentes em miniatura, com tamanho entre 1 e 15 milímetros.

“Foi como abrir uma verdadeira caixa de Pandora. Cada fragmento tinha coroa, esmalte e até raiz, como um dente completo”, relatou a equipe médica em comunicado.

O procedimento durou cinco horas, exigindo busca minuciosa para a retirada de todos os fragmentos sem comprometer a estrutura mandibular da criança.

Caso único no mundo

Segundo especialistas, este é o primeiro caso documentado no planeta com tantos dentes encontrados em um único paciente. O menino se recuperou bem após a cirurgia, sem necessidade de reconstrução óssea.

O hospital destacou que a descoberta reforça a importância de exames precoces em casos de anomalias faciais, já que o diagnóstico precoce pode evitar complicações mais graves.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias

📌 Fonte: Saveetha Dental College and Hospital / BBC News