Michelle chama Lula de “cachaceiro” e defende Bolsonaro na Presidência

Escrito por Metrópoles
michelle-chama-lula-de-“cachaceiro”-e-defende-bolsonaro-na-presidencia

Michelle Bolsonaro chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “cachaceiro”, e afirmou que seu marido, Jair Bolsonaro (PL), vai voltar à Presidência do Brasil. A declaração da ex-primeira-dama aconteceu neste sábado (16/8), durante um evento do Partido Liberal em Natal.

Ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Michelle criticou mudanças do governo Lula no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O benefício é pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda.

“Um homem que corta o BPC, um homem que tira comida do prato, um homem que por maldade para o fornecimento de água para depois dizer: Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como salvador para trazer água para o povo”, declarou Michelle. “Mentiroso, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele [Lula] é”.

A ex-primeira-dama ainda comentou sobre a atual situação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar, e será julgado no próximo mês por tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Meu marido gostaria de estar aqui, mas não pode, por estar em prisão domiciliar, o que nos entristece muito”, afirmou. “Para a presidência tem nome e sobrenome: é Jair Messias Bolsonaro. Ele vai voltar, ele vai voltar. A justiça vai ser feita”.

Apesar da declaração de Michelle, o ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político.

