Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e acusa presidente de provocar tarifaço dos EUA

Falas foram feitas durante um evento do partido em Natal, no Rio Grande do Norte

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), presidente do PL Mulher, fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado (16), durante um evento do partido em Natal, no Rio Grande do Norte.

Michelle ainda criticou o presidente em tom pessoal, chamando-o de “mentiroso, cachaceiro, pinguço e irresponsável”/Foto: Reprodução

Segundo Michelle, Lula teria contribuído para as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, ao adotar uma postura que ela classificou como provocativa. “Não tem como levar a sério o líder de uma nação de mais de 213 milhões de habitantes ironizar uma potência como os EUA”, afirmou.

Ela também comparou a política externa do governo petista a uma “diplomacia nanica e irresponsável”. “Foi oferecer jabuticaba para o Trump, agora estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções e a culpa recaia sobre a nossa família”, disse.

Michelle ainda criticou o presidente em tom pessoal, chamando-o de “mentiroso, cachaceiro, pinguço e irresponsável”. Para ela, as sanções impostas são sinais de enfraquecimento da liberdade do país.

Com informações da CNN

