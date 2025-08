Levantamento do Instituto Datafolha divulgado neste sábado (2) mostra que, entre os nomes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cotados para concorrer à Presidência da República em 2026, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é quem apresenta melhor desempenho nas intenções de voto.

No cenário em que Michelle enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista aparece com 39% das intenções de voto, enquanto ela soma 24%. A vantagem de Lula aumentou em relação à pesquisa anterior, feita em junho, quando ele tinha 37% e Michelle, 26%.

Outros dois filhos do ex-presidente também foram testados na pesquisa. Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula aparece com 40% das intenções de voto, contra 18% do parlamentar — essa é a primeira vez que o nome de Flávio aparece nesse tipo de simulação. Já no cenário em que enfrenta o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o petista tem 39% e o deputado, 20%, mantendo os mesmos índices do levantamento anterior, com oscilação de dois pontos a mais para Lula.

O instituto também avaliou cenários de segundo turno, nos quais Lula também aparece à frente:

Lula 48% x 40% Michelle Bolsonaro

Lula 48% x 37% Flávio Bolsonaro

Lula 49% x 37% Eduardo Bolsonaro

A pesquisa ainda incluiu nomes de governadores de centro-direita considerados possíveis pré-candidatos, como Ratinho Jr. (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo), cujas intenções de voto oscilaram entre 6% e 14%.

O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 130 municípios do país, entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.