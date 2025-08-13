13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Michelle Melo destaca urgência no transporte aéreo sanitário durante sessão na ALEAC

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na manhã desta quarta-feira (13), em plenário na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), a deputada estadual Dra. Michelle Melo chamou atenção para questões críticas relacionadas à saúde e à vida da população do estado.

Em seu pronunciamento, a parlamentar destacou a necessidade de agilizar a autorização de pouso e decolagem em pistas de aeroportos, com atenção especial para a pista de Trauacá. Segundo Dra. Michelle, problemas recentes no transporte aéreo sanitário evidenciam a urgência de medidas que garantam socorro rápido e eficiente.

“Não podemos menosprezar a perda de uma vida pelo fato do socorro não chegar a tempo. Todas as vidas importam, e a perda de uma vida é a perda de um valor incalculável”, afirmou.

A deputada informou que sua equipe já iniciou o levantamento de todas as pistas do estado, verificando quais possuem autorização noturna para voos de transporte sanitário e o alinhamento com o secretário de saúde estadual que se comprometeu a fazer tratativas a nível de governo federal para que essas autorizações sejam dadas o mais rápido possível com o objetivo de evitar tragédias em decorrência da demora do transporte aéreo sanitário.

Dra. Michelle Melo reforçou que seu mandato trabalha prioritariamente para garantir que soluções efetivas sejam encontradas, ressaltando o compromisso com a população e a defesa do direito à vida.

Texto: Max Bienne Lima

Fotos: Railton Araújo

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.