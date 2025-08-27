27/08/2025
Universo POP
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana

Milei deixa carreata sob vaias e ataques com pedras e garrafas

Presidente argentino foi hostilizado por militantes da oposição em Lomas de Zamora; evento terminou suspenso por segurança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas de uma carreata em Lomas de Zamora, região metropolitana de Buenos Aires, nesta quarta-feira (27/8). O ato, que fazia parte das atividades do partido La Libertad Avanza, terminou em confusão após opositores lançarem pedras e garrafas contra o veículo onde o chefe de Estado acenava para apoiadores.

Tomas Cuesta/Getty Images

De acordo com a assessoria de Milei, ninguém ficou ferido. O presidente estava acompanhado do deputado José Luis Espert, apontado como um dos principais nomes da base governista para as eleições legislativas de outubro.

📹 Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Milei é surpreendido pelos ataques e precisa encerrar a participação. Espert, por sua vez, foi filmado deixando o local em uma motocicleta sem capacete, em meio ao tumulto.

O jornal Clarín informou que o ato foi suspenso por motivos de segurança. Segundo a imprensa argentina, militantes ligados ao kirchnerismo estariam por trás das hostilidades. Uma fotógrafa que acompanhava a carreata teria sido atingida por uma pedra.

Em entrevista à emissora TN, Espert lamentou o episódio:

“Percorremos vários quarteirões em paz, com alegria e euforia, e em certo momento pedras caíram muito perto do presidente.”

Milei também se manifestou nas redes sociais:

“Os kukas, por falta de ideias, voltaram a recorrer à violência. Nos dias 7/9 e 26/10, digamos nas urnas: Kirchnerismo nunca mais.”

Crise política em meio à violência

O episódio acontece em um momento delicado para o governo Milei, que enfrenta denúncias de corrupção no círculo mais próximo ao presidente. Áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, ex-chefe da Agência Nacional para a Deficiência (Andis), citam a irmã do presidente, Karina Milei, como beneficiária de um suposto esquema de propinas na compra de medicamentos.

A popularidade de Milei, que já foi superior a 60%, caiu para 41%, segundo pesquisas recentes, em meio à crise política, derrotas no Congresso e protestos contra cortes de gastos públicos. As eleições legislativas de 26 de outubro são vistas como um referendo sobre sua agenda econômica de austeridade.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias
📌 Fonte: Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.