Minha Casa, Minha Vida: Acre será contemplado com 100 novas unidades habitacionais

Acre será contemplado com a construção de 100 unidades habitacionais em 2025, por meio da modalidade Minha Casa, Minha Vida – Entidades. O edital que regulamenta a seleção das propostas foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União da sexta-feira (22).

A iniciativa prevê a execução de projetos em áreas urbanas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). Diferente de outras modalidades do programa, a participação é exclusiva de entidades sem fins lucrativos habilitadas nacionalmente, não sendo voltada para governos estaduais ou municipais.

As organizações poderão apresentar propostas à Caixa Econômica Federal nas seguintes modalidades: aquisição de terreno e elaboração de projeto; produção de novas unidades; aquisição de imóveis para requalificação; além da elaboração e execução de projetos de unidades requalificadas.

A publicação está alinhada à Portaria SPU/MGI nº 7.037, de 22 de agosto de 2025, que dispõe sobre critérios de destinação de imóveis da União para fins de habitação de interesse socia. A norma estabelece que a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) poderá disponibilizar imóveis para execução de programas habitacionais vinculados ao Minha Casa, Minha Vida, ampliando a oferta de moradias em parceria com as entidades habilitadas.

SPU