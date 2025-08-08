Ministro anuncia edital para projeto da ponte entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

Durante a agenda oficial no Acre ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (8), na sede da Cooperacre, em Rio Branco, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou um novo compromisso do governo federal com o estado: ainda em agosto será publicado o edital de contratação do projeto para a construção da ponte ligando Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul.

O empreendimento é aguardado há anos pela população do Juruá e deve facilitar o deslocamento, impulsionar o comércio e fortalecer a integração da região com o restante do Acre.

“Presidente, nós estamos aqui para assumir um novo compromisso. Ainda no mês de agosto, nós vamos publicar o edital de contratação do projeto para a construção da ponte de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul. E eu finalizo dizendo que é bom fazer parte do governo do presidente Lula, que é esse governo que fez, que faz e que vai fazer muito mais”, declarou o ministro.

A obra faz parte do conjunto de investimentos anunciados durante a visita presidencial, que também contempla melhorias na BR-317 e na BR-364, principal via de ligação do estado.