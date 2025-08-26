26/08/2025
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia

Caso ocorreu em Mykonos; outro jovem foi socorrido com vida e está em recuperação no hospital

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, foi encontrado morto no último sábado (23) em uma piscina privativa de hotel localizado na região de Ornos, em Mykonos, na Grécia.

Segundo informações do portal grego ProtoThema, funcionários de limpeza notaram água escorrendo para a varanda do andar inferior e, ao entrar no quarto, encontraram dois brasileiros submersos.

Yago já estava sem vida, enquanto o outro jovem, identificado como Ryan Silveira, de 23 anos, ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido por uma ambulância. Ele chegou a ficar em coma, mas, de acordo com a Embaixada Brasileira em Atenas, já apresenta melhora clínica e deve receber visita do setor consular nesta terça-feira (26).

Ryan Silveira, criador de conteúdo, foi hospitalizado mas já saiu do coma — Foto: Redes sociais

Investigação em andamento

Durante a inspeção no quarto, a polícia local encontrou uma seringa usada e quatro pacotes com pó branco de origem desconhecida, possivelmente entorpecente. O material foi apreendido e encaminhado para análise laboratorial.

A Promotoria do Tribunal de Primeira Instância de Syros foi acionada e solicitou uma autópsia para determinar a causa da morte. O caso segue em investigação.

Natural de Jacareí (SP), Yago morava em São José dos Campos. A Embaixada confirmou a morte e informou que está prestando assistência consular à família.

📌 Fonte: ProtoThema / g1 Vale do Paraíba e Região
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

