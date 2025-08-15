Morador da zona rural de Sena Madureira desaparece e família pede apoio da comunidade

O autônomo identificado como Carlos Eduardo, 44 anos, está desaparecido de sua família desde o início da noite de quarta-feira (13). Segundo informações, ele estava morando atualmente em uma propriedade que fica no km 21, da BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

Na quarta-feira, por volta das 18 horas, ele teria saído de casa e, desde então, não foi mais visto pela família. “Soubemos, posteriormente, que ele teria dado entrada no hospital de Sena Madureira, mas foi liberado depois. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Pedimos a comunidade que nos ajude nesse momento”, destacou um de seus parentes.

O caso está registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira e a própria família auxilia nas buscas.

Quem souber alguma informação sobre o paradeiro de Carlos Eduardo, deve entrar em contato pelo telefone: 999749921.