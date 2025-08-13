13 de agosto de 2025
Moradores carregam concreto em carretinha para tapar buracos: “Sena mudou e vai continuar mudando para pior”

Vídeo mostra a população tentando melhorar condições precárias de uma via da cidade

Um vídeo que tem viralizado nas redes sociais mostra a indignação de moradores de Sena Madureira com o estado precário de algumas ruas da cidade. Nas imagens, um morador da Rua Remarque de Queiroz aparece descarregando uma carretinha de madeira cheia de entulhos na tentativa de nivelar um buraco e permitir a passagem de veículos.

Moradores carregam concreto em carretinha para tapar buracos nas ruas/Foto: Reprodução

No vídeo, a moradora critica a falta de manutenção e acusa a prefeitura de negligência: “Sena mudou e vai continuar mudando para pior. O morador tem que estar tapando os buracos aqui, se quiser poder passar com o carro”, desabafa.

Vídeo mostra a população tentando melhorar condições precárias de uma via da cidade/Foto: Reprodução

É possível ouvir outros moradores comentando: “Vergonha”, disseram, evidenciando o descontentamento da população. Até o momento, a Prefeitura de Sena Madureira não se manifestou oficialmente sobre o caso.

O episódio reflete um problema recorrente da manutenção urbana e mostra como a insatisfação com a qualidade das vias leva moradores a tomar iniciativas próprias diante da ausência de ação do poder público.

