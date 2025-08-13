Moradores de Sena Madureira denunciam abandono de única quadra de vôlei da comunidade

O perfil “Vôlei Sena Masculino” usou as redes sociais nesta semana para criticar o estado de abandono da única quadra de vôlei disponível para a comunidade em Sena Madureira. Segundo a publicação, o espaço está com a pintura desgastada, sem manutenção adequada e, agora, sem a rede necessária para a prática esportiva.

De acordo com o grupo, a situação se agravou após a Prefeitura retirar os ferros que sustentavam a rede, impossibilitando a realização dos jogos. “Esporte é saúde, é lazer, é vida! E a nossa está sendo ignorada”, diz o texto, que também cobra uma resposta imediata do poder público.

A postagem faz um apelo direto à Prefeitura e aos vereadores do município para que o espaço seja devolvido à comunidade e receba os cuidados necessários. O grupo lembra que a prática esportiva é fundamental para promover integração social, saúde física e mental, especialmente entre jovens.

Até o momento, não houve posicionamento oficial da administração municipal sobre as reclamações.