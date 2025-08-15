Moradores do Envira viajam mais de três horas para prestigiar o Festival do Açaí em Feijó

O Festival do Açaí, em Feijó, atrai visitantes de diversas regiões do Acre e de estados vizinhos. Entre eles, estão Jerry Alves e Eudes Chaves, que saíram do município de Envira (AM) para aproveitar a festa.

A viagem foi feita por estrada, utilizando o ramal recém-criado que liga Envira a Feijó. O trajeto durou cerca de três horas e meia. “Viemos para passear, aproveitar o evento e visitar a família”, contou Jerry, que está hospedado na casa da irmã de Eudes. O casal pretende permanecer na cidade até sábado, retornando antes devido a compromissos pessoais.

Produtores e comerciantes de açaí, Jerry e Eudes afirmam que a fruta é a principal fonte de renda da família. Eles retiram o fruto da mata, fazem o beneficiamento e vendem para o Alto Envira, com preços variando entre R$ 8 e R$ 10 por saco. “Eu ajudo na parte do embalamento, quando é preciso”, disse Eudes, destacando a parceria na produção.

Para eles, o festival é uma oportunidade de lazer e de contato com outras realidades, além de celebrar o produto que faz parte do dia a dia e sustento de muitas famílias da região.