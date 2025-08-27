Moraes amplia prazo para PGR se manifestar sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (26/8), a ampliação do prazo para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre possíveis descumprimentos das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sobre eventual denúncia contra ele o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O novo prazo vence na próxima segunda-feira (1º/9).

Inicialmente, a PGR, sob comando do procurador-geral Paulo Gonet, tinha até esta quarta-feira (27/8) para apresentar parecer. Na segunda-feira, Moraes havia concedido 48 horas para que a defesa do ex-presidente enviasse esclarecimentos ao STF.

No despacho desta terça, o ministro também determinou que a polícia penal do Distrito Federal passe a monitorar presencialmente Bolsonaro, reforçando a segurança diante de um “renovado risco de fuga”, segundo o próprio tribunal.

Entre as questões que devem ser analisadas pela PGR estão: o descumprimento das cautelares, o agravo apresentado pela defesa contra a prisão domiciliar e o relatório final da Polícia Federal sobre obstrução das investigações.

A Polícia Federal apontou, na última semana, suposto descumprimento das medidas pelo ex-presidente, no mesmo relatório que indiciou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A defesa nega que o ex-presidente tenha planejado pedir asilo à Argentina e sustenta que nunca descumpriu as medidas, classificando o material produzido pela PF como “lawfare”, termo usado para definir perseguição judicial com fins políticos.

Leia também

Entenda

A Polícia Federal (PF) indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

A PF concluiu as investigações que apuraram ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no STF. O processo tem como alvo suposta tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil entre 2022 e 2023.

O indiciamento ocorre em meio às sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras e à pressão do governo de Donald Trump, que classificou a ação contra o ex-presidente como uma “caça às bruxas”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

O ex-presidente Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 6

Jair Bolsonaro

Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 6

Jair Bolsonaro será julgado por tentativa de golpe de Estado

Breno Esaki/Metrópoles 4 de 6

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 6

Jair Bolsonaro chora durante celebração evangélica no Distrito Federal

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 6

Ex-presidente chorou diante das câmeras na igreja

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Mais cedo, nesta terça-feira, Moraes determinou o reforço no policiamento nas imediações da casa de Bolsonaro. A decisão atendeu a pedido da PGR, feito após solicitação do líder do PT, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

Na solicitação, Lindbergh destacou o eventual risco de fuga de Bolsonaro, incluindo a possibilidade de tentativa de refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. O documento do parlamentar foi endereçado à PF, que o encaminhou, em seguida, ao STF, e houve recomendação favorável da PGR.