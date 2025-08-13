12 de agosto de 2025
Moraes autoriza Bolsonaro a sair de casa para fazer exames após refluxo

Ex-presidente vai comparecer ao hospital DF Star na manhã de sábado para os exames após episódios de soluços refratários; defesa deve apresentar atestado de comparecimento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (12/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro a sair de casa para fazer exames médicos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em residência no Jardim Botânico, em Brasília, desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares.

A decisão atende a pedido da defesa de Bolsonaro, que alega que o réu por tentativa de golpe apresenta problemas com refluxo e soluços refratários. Moraes exigiu ainda apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital DF Star, onde deve realizar os procedimentos, em até 48 horas após a saída.

Defesa de Bolsonaro alega que ele apresenta problemas com refluxo e soluços refratários/Foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press

Segundo a defesa, Bolsonaro deve comparecer à unidade hospitalar por volta de 6h de sábado (16/8). Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais”, diz a solicitação.

Além de acompanhamento do tratamento já em curso, os advogados alegam que novos exames devem reavaliar os quadros de soluço e refluxo e monitorar a saúde do ex-presidente.

