Moraes autoriza Bolsonaro a sair de casa para fazer exames após refluxo

A decisão atende a pedido da defesa de Bolsonaro, que alega que o réu por tentativa de golpe apresenta problemas com refluxo e soluços refratários. Moraes exigiu ainda apresentação do atestado de comparecimento do ex-presidente ao hospital DF Star, onde deve realizar os procedimentos, em até 48 horas após a saída.

Segundo a defesa, Bolsonaro deve comparecer à unidade hospitalar por volta de 6h de sábado (16/8). Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais”, diz a solicitação.

Além de acompanhamento do tratamento já em curso, os advogados alegam que novos exames devem reavaliar os quadros de soluço e refluxo e monitorar a saúde do ex-presidente.