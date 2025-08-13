Moraes autoriza Bolsonaro a sair de casa para fazer exames após refluxo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (12/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro a sair de casa para fazer exames médicos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em residência no Jardim Botânico, em Brasília, desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares.
Segundo a defesa, Bolsonaro deve comparecer à unidade hospitalar por volta de 6h de sábado (16/8). Entre os exames, estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais”, diz a solicitação.
Além de acompanhamento do tratamento já em curso, os advogados alegam que novos exames devem reavaliar os quadros de soluço e refluxo e monitorar a saúde do ex-presidente.