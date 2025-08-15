Morre Audicelio Azevedo; academia lamenta morte e destaca legado deixado no esporte 

A academia Wolf68 confirmou nesta sexta-feira (15) a morte de Audicelio Azevedo, aluno e figura conhecida entre colegas e treinadores. A instituição divulgou nota lamentando a perda e destacando o legado deixado por ele no convívio diário.

De acordo com a homenagem publicada, Audicelio era reconhecido pelo sorriso constante, dedicação nos treinos e postura humilde. Sua presença, segundo a academia, inspirava e motivava os demais frequentadores, deixando lembranças que serão preservadas pela equipe e amigos.

A Wolf68 expressou condolências à família e afirmou que o aluno será lembrado com respeito. A causa da morte não foi divulgada.