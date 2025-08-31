Morre Demes Lima, profissional de fisioterapia da Fundhacre

Faleceu neste domingo (31) Demes Lima, que atuava na área de Fisioterapia da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), em Rio Branco.

A notícia da morte foi confirmada por familiares e colegas de trabalho, que lamentaram profundamente a perda do profissional reconhecido pela dedicação e pelo cuidado com os pacientes.

A família publicou uma nota de pesar nas redes sociais agradecendo as mensagens de solidariedade e orações recebidas. Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento.

A morte de Demes deixa em luto colegas, amigos e pacientes que tiveram sua vida marcada pelo seu trabalho humanizado.