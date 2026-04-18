Vítima teria se envolvido em confusão com o ex-companheiro

Irleson Acacio de Souza, de 29 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (18), após ser atacado a golpes de faca nas proximidades do Canal da Maternidade, no bairro Capoeira, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas, o crime teve início na região da Concha Acústica, onde Irleson estava acompanhado da namorada. No local, ele foi surpreendido pelo ex-companheiro da mulher, que estava junto de outro homem ainda não identificado. A abordagem rapidamente evoluiu para uma briga.

Durante a confusão, Irleson tentou escapar, mas acabou sendo perseguido pelos dois suspeitos. A perseguição terminou dentro do Canal da Maternidade, onde a vítima foi alcançada. Segundo relatos, um dos agressores imobilizou Irleson, enquanto o outro desferiu vários golpes de faca, atingindo a região do tórax e um dos braços.

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Após a ação, os autores fugiram e não foram mais vistos. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico. Diante da gravidade dos ferimentos, uma equipe de suporte avançado também foi mobilizada para reforçar o atendimento.

Irleson foi estabilizado ainda no local e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1º Batalhão realizaram buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso começou a ser apurado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.