Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos em acidente em Rio Branco

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

As vítimas foram identificadas como o motociclista de aplicativo Jamil Alisson da Silva, de 43 anos, e a passageira Ismar de Souza Ventura, de 63 anos. Eles estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um veículo modelo Sandero.

De acordo com informações, Jamil trafegava no sentido bairro-centro pela Rua Rio de Janeiro, quando o condutor do carro avançou o cruzamento e colidiu contra a moto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra um poste, sofrendo fratura no tórax. Já a passageira foi arrastada pelo carro, resultando em fratura exposta na perna (tíbia) e escoriações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançado. Os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Jamil é considerado grave, enquanto Ismar permanece estável.

Familiares estiveram no local do acidente, conversaram entre si e decidiram pela retirada dos veículos envolvidos.