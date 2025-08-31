Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos em acidente em Rio Branco

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos em acidente em Rio Branco. Foto: ContilNet

As vítimas foram identificadas como o motociclista de aplicativo Jamil Alisson da Silva, de 43 anos, e a passageira Ismar de Souza Ventura, de 63 anos. Eles estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um veículo modelo Sandero.

De acordo com informações, Jamil trafegava no sentido bairro-centro pela Rua Rio de Janeiro, quando o condutor do carro avançou o cruzamento e colidiu contra a moto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra um poste, sofrendo fratura no tórax. Já a passageira foi arrastada pelo carro, resultando em fratura exposta na perna (tíbia) e escoriações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançado. Os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Jamil é considerado grave, enquanto Ismar permanece estável.

na manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo. Foto: ContilNet

Familiares estiveram no local do acidente, conversaram entre si e decidiram pela retirada dos veículos envolvidos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.