14/08/2025
Movimento aéreo cresce no Acre e Deracre aguarda aval da Anac para liberar voos noturnos em Tarauacá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, recebeu, na quarta-feira, 13, vereadores da Câmara Municipal de Tarauacá para tratar da liberação da operação noturna no aeródromo do município.

Sula Ximenes, explicou que toda a reforma e recuperação da estrutura já foi concluída, atendendo às exigências técnicas para funcionamento, incluindo a instalação da iluminação na pista. Segundo ela, toda a documentação foi encaminhada para análise dos órgãos competentes.

“O governo do Estado, por meio do Deracre, cumpriu a sua parte e garantiu que o aeródromo esteja em plenas condições. Agora, aguardamos que a Aeronáutica e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizem a inspeção e emitam a certificação necessária para que os voos noturnos possam ser realizados”, afirmou Sula.

No mês de julho, os aeródromos do Acre registraram 1.087 voos. Com este resultado, o acumulado de operações entre janeiro e julho de 2025 chegou a 6.117 voos. Somente Tarauacá contabilizou 274 voos em julho, reforçando a importância do aeródromo para a integração regional.

Durante a reunião, os vereadores, representados pelo presidente da Câmara Municipal, Francisco Rangeles da Silva Viana, destacaram que a operação noturna no aeródromo de Tarauacá trará mais opções de horários, beneficiando diretamente a população e fortalecendo a economia local.

“Esse avanço vai permitir que nossa cidade tenha mais oportunidades de voos, o que significa mais acesso a serviços, mais agilidade para quem precisa viajar e um impulso importante para o desenvolvimento do município”, afirmou Rangeles.

A gestora informou que seguirá acompanhando de perto o processo junto aos órgãos federais, para que a autorização seja concedida e a população de Tarauacá possa contar com voos em diferentes horários, garantindo mais mobilidade e oportunidades para a região.

“Estamos trabalhando para que Tarauacá tenha voos noturnos o quanto antes. Nosso objetivo é oferecer mais opções de horários, facilitar a vida da população e fortalecer o desenvolvimento econômico do município”, destacou Sula Ximenes.

