MP notifica Diocese sobre abandono do Instituto Santa Juliana, colégio centenário de Sena Madureira

O Instituto Santa Juliana (ISJ), em Sena Madureira, tradicionalíssimo colégio com 100 anos de sua fundação, atualmente está com o prédio principal da sede original em completo abandono, servindo de esconderijo para vândalos e usuários de drogas. Localizado no centro da cidade, o imóvel histórico, que já abrigou jovens do interior do Acre e de outras localidades da região do Purus e de Boca do Acre (AM) em regime de internato e semi-internato até o final dos anos 60, permanece em estado de deteriorização à vista de todos.

O Ministério Público do Acre notificou a Diocese de Rio Branco sobre o estado de ruínas do antigo colégio, solicitando explicações e providências. A Diocese informou que já iniciou conversações com a prefeitura local para que a área seja adquirida pelo município, e apresentou uma nova avaliação do prédio e do terreno ao senador Petecão, que atua como mediador nas tratativas. O objetivo da Prefeitura de Sena Madureira é transformar o espaço no futuro Centro Administrativo do município.

O Instituto Santa Juliana foi fundado por religiosas reparadoras vindas da Itália e, até os anos 60, oferecia uma educação voltada não apenas à formação acadêmica, mas também à formação integral das alunas. A instituição também promovia ensino para filhos de indígenas, ribeirinhos e seringueiros, em um período em que a região apresentava altos índices de analfabetismo. Entre suas alunas, destacam-se nomes que se tornaram referências no Acre, como a ex-governadora Iolanda Lima e a desembargadora Eva Evangelista de Araújo Souza.

Segundo informações do portal O Estado do Acre, já ocorreram reuniões iniciais envolvendo representantes da Diocese, da prefeitura e do senador Petecão, que se colocou à disposição para auxiliar com emendas. No entanto, ainda falta um encontro final entre o prefeito Gerlen Diniz, o bispo Dom Joaquim e o senador, para consolidar as negociações e dar sequência ao processo de aquisição e revitalização do imóvel.

O abandono do antigo Instituto Santa Juliana escancara mais um episódio de descaso e falta de planejamento por parte da atual gestão. Apesar da importância histórica e estratégica do imóvel, as ações para sua recuperação e destinação adequada seguem lentas, refletindo em um cenário preocupante em relação a preservação de patrimônio cultural da cidade