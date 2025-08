MPF abre inscrições para seleção de estagiários de nível superior com vagas para o Acre

Estudantes de graduação e pós-graduação interessados em atuar no Ministério Público Federal (MPF) já podem se inscrever para a segunda seleção de estágio de 2025. No Acre, as oportunidades são destinadas à formação de cadastro de reserva na Procuradoria da República em Rio Branco, contemplando cursos como Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação – Suporte Técnico.

As inscrições começaram em 4 de agosto e seguem até às 23h40 do dia 31 do mesmo mês. Para participar, o candidato deve estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF. Além disso, é necessário preencher a ficha de pré-inscrição no site do Programa de Estágio e encaminhar, dentro do mesmo prazo, a documentação exigida de forma digital.

A seleção será feita por meio de prova objetiva on-line, marcada para o dia 21 de setembro, um domingo. Os inscritos deverão acessar a plataforma https://selecaoestagio.mpf.mp.br até 72 horas antes da prova, e o horário do exame será divulgado posteriormente, com base no horário de Brasília. Para realizar a prova, também é necessário estar cadastrado no portal GOV.BR.

O estágio oferece uma bolsa mensal de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação, com jornada de 20 horas semanais e possibilidade de trabalho em formato híbrido. Os selecionados ainda receberão auxílio-transporte no valor de R$ 11,58 por dia de expediente presencial.

O processo seletivo também contempla ações afirmativas: 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para aqueles que se autodeclararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Para concorrer por meio das cotas, o estudante deve preencher a declaração correspondente, disponível no edital.

O resultado final da seleção e a classificação dos aprovados serão divulgados no dia 10 de novembro. Mais informações, bem como os editais completos e links de inscrição, estão disponíveis na página oficial do Programa de Estágio do MPF.