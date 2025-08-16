Mulher mata marido com facada no coração para ficar com amante

Uma mulher de 38 anos foi presa por matar o marido, com quem estava há 10 anos, com um golpe de faca no coração. Francely Souza dos Santos matou Jadilson Siqueira de Souza, que tinha 45 anos, no dia 3 de julho deste ano, mas fugiu após o crime e foi presa apenas na última quinta-feira (14/8).

O crime ocorreu em Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus (AM).

Informações do delegado John Castilho, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, dão conta que Jadilson e a autora eram casados há 10 anos, mas, nos últimos meses, vinham tendo diversos desentendimentos, principalmente por conta do excesso de bebida alcoólica consumida pelos dois.

“A Francely iniciou um relacionamento extraconjugal e expulsou a vítima de casa, o que motivou novas brigas uma vez que Jadilson não queria sair da casa, alegando que o imóvel era seu por direito pois foi a sua mãe quem havia comprado”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, no dia do crime, a mulher perseguiu o marido e desferiu um golpe de faca em seu peito, atingindo o seu coração e o levando a óbito. O homicídio foi denunciado pela família da vítima e imediatamente as investigações iniciaram.

“Então representamos ao Poder Judiciário pela prisão temporária da autora, que havia fugido para Manaus após matar o marido. Com o avançar das investigações, foi possível localizá-lo no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, onde foi efetuada a sua prisão”, disse o delegado.

Francely Souza dos Santos responderá por homicídio e está à disposição da Justiça.