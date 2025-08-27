Mulher morta a golpes de tábua foi assassinada um dia antes do aniversário e deixa três filhos

A servidora pública Ivanilde Souza da Silva completaria aniversário nesta quarta-feira (27). Vítima de feminicídio, ela foi morta a golpes de uma tábua de cortar carne dentro da própria casa, no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco. Ivanilde tinha 42 anos e deixa três filhos.

O principal suspeito pelo crime é companheiro dela, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ele fugiu logo após o assassinato e ainda está sendo procurado pela polícia.

A morte da servidora também mobilizou colegas da Emater-AC e da Cageacre, que realizaram atos de pesar e manifestações contra o feminicídio.