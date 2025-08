Mulher tem reação grave a ibuprofeno e 95% da pele se solta do corpo

Em setembro de 2020, poucos dias após dar à luz, Aleshia Rogers foi internada em estado crítico com um quadro impactante. Após tomar ibuprofeno duas vezes por dia para aliviar algumas dores pós-parto, ela desenvolveu a forma mais grave dasíndrome de Stevens-Johnson (SSJ), uma condição chamada necrólise epidérmica tóxica (NET).

Aleshia começou a ter sintomas semelhantes aos de uma gripe, que acabaram se agravando rapidamente. O quadro evoluiu com o surgimento de bolhas dolorosas, inchaço nos olhos e febre. Ela procurou dois hospitais, onde foi diagnosticada com conjuntivite e febre escarlate, antes de ser atendida uma terceira vez e receber o diagnóstico de SSJ.

Cerca de 95% da pele do corpo dela se soltou, obrigando os médicos a tratá-la como uma paciente grave com queimaduras. Aleshia precisou ser transportada de avião para um hospital especializado e recebeu a notícia de que tinha apenas 3% de chance de sobrevivência.

“Fui colocada em coma induzido com ventilador e sonda de alimentação por três semanas, passei por excisão de pele de corpo inteiro e enxerto e precisei de um transplante de membrana amniótica para meus olhos”, conta a norte-americana.

A história foi compartilhada pela própria Aleisha em suas redes sociais e na página oficial da fundação da síndrome de Stevens-Johnson (FSSJ), nos Estados Unidos, com objetivo de alertar outras pessoas para os riscos raros, mas possíveis, do uso indiscriminado de medicamentos comuns como o ibuprofeno.

“Eu deveria estar em casa com meu bebê, mas tive que reaprender a respirar, comer, falar e andar. A recuperação não foi apenas física – foi emocional e espiritual. Mudei para sempre”, conta.

O que é a síndrome de Stevens-Johnson?

A síndrome de Stevens-Johnson em sua forma mais grave, a necrólise epidérmica tóxica (NET), é uma reação alérgica rara, mas potencialmente fatal, que ocorre geralmente após o uso de alguns medicamentos. As manifestações iniciais da reação costumam lembrar uma gripe:

Febre

Fadiga

Dor de garganta

Mal-estar

Olhos irritados ou com secreções

Lesões na pele e nas mucosas, como boca e genitais

Relação entre ibuprofeno e SSJ/NET

O ibuprofeno, mesmo vendido sem prescrição, está entre os medicamentos associados à síndrome de Stevens-Johnson, segundo a FSSJ. A suspeita é que a substância provoque uma resposta imunológica exagerada em pessoas com predisposição genética, especialmente em quem está usando o medicamento pela primeira vez.

Os primeiros sinais costumam aparecer de um a três dias após a ingestão do medicamento. O quadro pode progredir rapidamente, levando ao descolamento da pele, infecções graves, falência de órgãos e até a morte. Diante de qualquer sintoma cutâneo suspeito após o uso de medicamentos como ibuprofeno, a recomendação médica é suspender o uso e procurar atendimento de urgência.

Tratamento e precauções

A chave para a sobrevivência em casos de SJS/NET está na interrupção imediata no uso do medicamento e no início precoce do tratamento hospitalar. Os pacientes geralmente precisam ser internados em unidades de terapia intensiva ou em centros especializados em queimaduras, onde recebem suporte clínico, hidratação, antibióticos, analgésicos e tratamento das feridas.

Em alguns casos, imunoglobulinas e corticoides são utilizados para tentar conter a resposta imunológica. Quanto mais precoce for a intervenção, maior a chance de recuperação e menores os riscos de sequelas permanentes.

Anos depois, Aleshia ainda convive com as complicações da SSJ/NET. Ela foi diagnosticada com gastroparesia e tem dificuldades diárias com problemas digestivos, cardíacos e do sistema nervoso.

“Sofro de taquicardia sinusal constante, arritmias e disfunção autonômica que muitos médicos não compreendem completamente. Às vezes, meu corpo ainda parece estar lutando para se recuperar. Mas nunca desisti”, escreve.