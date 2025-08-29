Município do Acre está entre os municípios que mais desmatam na Amazônia, alerta Imazon

Dados recentes do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgados nesta quinta-feira (28/8), mostram que apenas 10 municípios da Amazônia Legal são responsáveis por quase 30% do desmatamento da região nos últimos 12 meses. Entre eles está o município de Feijó, no Acre, que aparece na lista ao lado de cidades do Amazonas, Pará e Mato Grosso.

Segundo o estudo, os municípios de Apuí e Lábrea, no sul do Amazonas, lideram o ranking, com perda de vegetação equivalente a quase 30 mil campos de futebol (140 e 137 km², respectivamente). Feijó integra a sequência de áreas mais pressionadas pelo desmatamento na Amazônia, reforçando a preocupação ambiental no Acre.

A pesquisa também comparou os dados com o mesmo período de agosto de 2022. Embora o desmatamento em 2022 tenha sido menor, houve um aumento neste último levantamento. Segundo a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, “o calendário passado representou uma redução de 46% no desmatamento. Porém, agora tivemos esse leve aumento, o que alerta para a urgência em combater a derrubada nessas áreas mais pressionadas”.

O estudo aponta que grande parte desse aumento se deve a queimadas nos meses de setembro e outubro de 2024, além da degradação florestal, que intensifica a emissão de carbono e torna a Amazônia ainda mais vulnerável. O Imazon reforça o alerta para que as autoridades, inclusive no Acre, intensifiquem a fiscalização e adotem medidas efetivas para conter o avanço do desmatamento em municípios estratégicos como Feijó.