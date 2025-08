Museu celebra 81 anos da Rádio Difusora Acreana em agosto com visitas abertas ao público

Em comemoração aos 81 anos da Rádio Difusora Acreana, o público poderá visitar gratuitamente o Museu da Difusora durante todo o mês de agosto. O espaço estará aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto a trajetória da emissora mais antiga do Acre.

Com data de fundação no 25 de agosto de 1944, a rádio tem papel marcante na história da comunicação no estado. Por muitos anos, foi o único meio de informação para populações urbanas e comunidades isoladas, especialmente na zona rural.

O museu preserva um acervo com objetos das décadas passadas, incluindo equipamentos usados nos anos 1960 e registros que mostram a evolução da emissora ao longo do tempo. Fotografias, documentos e peças técnicas compõem o memorial que homenageia profissionais e momentos marcantes da rádio.

Em entrevista à Agência de Notícias do Acre, a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, destacou a importância do museu como fonte de memória:

“Além de seguir cumprindo sua missão de informar e aproximar a população, a Rádio Difusora Acreana também preserva sua rica trajetória por meio do museu. Esse resgate da memória é essencial para entendermos o presente e projetarmos um futuro ainda mais conectado com nossas raízes.”

A mostra é voltada a todos os públicos, em especial para estudantes, pesquisadores, profissionais da comunicação e interessados na história acreana.