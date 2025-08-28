Na conta! Servidores públicos recebem salário de agosto antecipado nesta quinta-feira

Os servidores públicos da ativa do Estado do Acre receberam nesta quinta-feira (28) o pagamento referente ao mês de agosto. Os valores já estão disponíveis para saque e movimentação pelos clientes do Banco do Brasil.

De acordo com a Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o calendário segue conforme anunciado pelo governo estadual, que mantém a prioridade de garantir regularidade e previsibilidade nos salários do funcionalismo público.

No início da semana, na terça-feira (26), já haviam recebido seus proventos os aposentados e pensionistas.

Os contracheques ficam disponíveis sempre um dia antes do depósito e podem ser acessados no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado ou pelo aplicativo MeuAC.

O governador Gladson Cameli ressaltou que a pontualidade nos pagamentos é parte do compromisso de sua gestão.

— “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, afirmou.