Na tribuna da Câmara, Matheus Paiva anuncia o primeiro Ambulatório de Dor Crônicas do Acre, que será realizado na Fundacre

Na sessão desta terça-feira, o vereador Matheus Paiva utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco para anunciar uma conquista histórica para a saúde pública do Acre: a implantação do primeiro Ambulatório de Dor Crônicas do Estado, que funcionará na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo – Fundhacre.

O serviço terá início no dia 25 de agosto de 2025, sob responsabilidade do médico Dr. Athos Muniz, e será realizado no Hospital do Idoso, na Sala 1 do Ambulatório. Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, com quatro vagas diárias, destinadas a pacientes encaminhados por meio de interconsulta.

Segundo Matheus Paiva, a iniciativa é fruto direto dos encaminhamentos da audiência pública sobre fibromialgia, realizada na Câmara Municipal de Rio Branco, que reuniram especialistas, pacientes e representantes da sociedade civil.

“Esse ambulatório é um grande avanço para a nossa população. Ele vai garantir atenção especializada, acolhimento e qualidade de vida para milhares de pessoas que convivem diariamente com a dor crônica, como pacientes de fibromialgia, artrite reumatoide, endometriose, condições ortopédicas, neurológicas, oncológicas, entre outras doenças”, destacou o parlamentar.

Matheus Paiva fez ainda questão de registrar agradecimento especial à presidente da Fundhacre, Soron Steiner, e a toda sua equipe, que não mediram esforços para viabilizar a implantação do novo serviço com celeridade após a realização da audiência.

A criação do ambulatório representa um marco na rede pública de saúde do Acre, oferecendo um espaço pioneiro de cuidado contínuo, humanizado e especializado, resultado do diálogo entre sociedade, Legislativo e Executivo em defesa de políticas públicas eficazes.