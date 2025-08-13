“Não sou Lula e nem Bolsonaro”, diz Tchê ao defender terceira via na disputa à Presidência em 2026

O secretário de Agricultura do Acre e deputado estadual licenciado, Luis Tchê, reafirmou sua posição política ao destacar que não se identifica nem com Lula nem com Bolsonaro, os dois principais nomes do cenário nacional atual. Em entrevista recente, ele defendeu a necessidade de um “terceiro nome” para as eleições presidenciais de 2026, buscando superar a polarização que divide o país.

“Eu deixo sempre muito claro que não sou nem Lula e nem Bolsonaro. Eu defendo um terceiro nome. E aí o terceiro nome, você vê que já existe uma discussão: tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem o Ratinho, do Paraná, tem o Tarcísio, o Zema, o Ronaldo Caiado… Eu acho que tinha que ser alguém fora dessa polarização, talvez uma construção de uma terceira via que una mais uma vez nosso povo, que una as nossas famílias”, afirmou Tchê.

O secretário ressaltou que o atual clima político de divisão tem prejudicado o diálogo e a convivência entre os brasileiros. “Hoje, discutir política é um problema. Então que a gente faça uma construção melhor para o nosso país. Sair da polarização, na minha avaliação, é o melhor caminho que temos na política”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: