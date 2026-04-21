Estudantes de Rio Branco embarcam para etapa inicial de viagem para NASA

Grupo de seis alunos da rede municipal segue para Brasília antes de viagem aos Estados Unidos

A noite desta terça-feira (21) marca um momento inesquecível para seis estudantes da rede municipal de ensino de Rio Branco.

Selecionados por seu desempenho, eles embarcam rumo a uma experiência internacional que inclui visitas à Disney e à Nasa.

Os seis estudantes são vencedores de um projeto educacional e se preparam para dar o primeiro passo rumo a uma viagem inédita em suas trajetórias. Acompanhados por três coordenadores, os alunos seguem inicialmente para Brasília, onde irão realizar o processo de emissão do visto para entrada nos Estados Unidos.

A viagem completa inclui visitas a dois dos destinos mais emblemáticos do mundo: os parques da Disney e o centro de pesquisas da Nasa.

Entre os estudantes, a emoção já toma conta. A aluna Ana Luiza da Silva não esconde a ansiedade ao falar da conquista. “Eu tô muito feliz, descobri que vou viajar pela primeira vez, meu coração tá batendo bem rapidão. Essa prova é muito difícil, mas qualquer um é capaz. A importância de estudar é isso, você pode até viajar, como a gente. Estudar é muito importante, você vai longe”, afirmou.

Além da conquista acadêmica, a expectativa também envolve a realização de sonhos. “Sempre gostei do Mickey, mas sou muito fã de Frozen. Então a Elsa que se cuide, vou abraçar a Elsa”, disse, animada.

A estudante Yasmin Silva Matos também destacou o entusiasmo com a oportunidade. “Eu estou muito animada, é uma coisa muito legal. Foi tudo muito rápido, mas muito especial. Eu achei muito inteligente terem criado esse projeto, porque incentiva outras crianças a se dedicarem mais. Ir para a Disney é o sonho de quase todas as crianças”, comentou.

A presença dos gestores e coordenadores reforça o papel da educação como ferramenta de transformação. Para a secretária municipal de Educação, Kelce Nayra Paes, o programa vai além da viagem. “O programa é extremamente importante, porque possibilita que as crianças vivenciem na prática aquilo que aprendem na sala de aula. Essa é a primeira edição, idealizada ainda pelo prefeito Tião Bocalom, e terá continuidade”, destacou.

Entre os familiares, o sentimento é de orgulho e gratidão. A mãe de Ana Luiza, Veridiana Silva, celebrou a conquista da filha. “Meu coração está transbordando de alegria e gratidão. Esse projeto dá uma oportunidade maravilhosa para essas crianças conhecerem a Disney e a Nasa. Foi através do estudo que ela conseguiu, ela é muito dedicada”, afirmou.

A mãe de Yasmin, Nilcilene Soares, também destacou o esforço da filha. “Está batendo muito forte, estou muito orgulhosa. Desde o primeiro momento fiquei sem palavras. Ela se dedica todos os dias para tirar boas notas, e isso é resultado desse esforço”, disse.

Os seis estudantes que conquistaram a viagem representam diferentes escolas e bairros da capital acreana, refletindo a diversidade da rede municipal:

1º lugar (29 pontos): Yasmin Silva Matos – Escola Mariana da Silva Oliveira (Bairro Adalberto Sena)

2º lugar (28 pontos): Carlos Dawi da Silva de Mendonça – Escola Luiz de Carvalho Fontinelle (Bairro Bosque)

3º lugar (27 pontos): José Pedro Rebouças Felix – Escola Chico Mendes (Bairro Santa Inês)

4º lugar (27 pontos): Ana Luisa da Silva Montalvão – Escola Ismael Gomes de Carvalho (Bairro Tancredo Neves)

5º lugar (27 pontos): Kauã Victor Soliza da Silva – Escola Ilson Ribeiro (Bairro Ilson Ribeiro)

6º lugar (27 pontos): Miguel Lima da Costa – Escola Maria Lúcia (Bairro Morada do Sol)