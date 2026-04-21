21/04/2026
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Estudantes de Rio Branco embarcam para etapa inicial de viagem para NASA

Grupo de seis alunos da rede municipal segue para Brasília antes de viagem aos Estados Unidos

Por Anne Nascimento, ContilNet 21/04/2026 às 21:35 Atualizado: há 26 minutos
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Estudantes de Rio Branco embarcam para etapa inicial de viagem para NASA
Estudantes de Rio Branco embarcam para etapa inicial de viagem para NASA/Foto: Reprodução

A noite desta terça-feira (21) marca um momento inesquecível para seis estudantes da rede municipal de ensino de Rio Branco.

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Selecionados por seu desempenho, eles embarcam rumo a uma experiência internacional que inclui visitas à Disney e à Nasa.

Os seis estudantes são vencedores de um projeto educacional e se preparam para dar o primeiro passo rumo a uma viagem inédita em suas trajetórias. Acompanhados por três coordenadores, os alunos seguem inicialmente para Brasília, onde irão realizar o processo de emissão do visto para entrada nos Estados Unidos.

A viagem completa inclui visitas a dois dos destinos mais emblemáticos do mundo: os parques da Disney e o centro de pesquisas da Nasa.

Entre os estudantes, a emoção já toma conta. A aluna Ana Luiza da Silva não esconde a ansiedade ao falar da conquista. “Eu tô muito feliz, descobri que vou viajar pela primeira vez, meu coração tá batendo bem rapidão. Essa prova é muito difícil, mas qualquer um é capaz. A importância de estudar é isso, você pode até viajar, como a gente. Estudar é muito importante, você vai longe”, afirmou.

Estudantes de Rio Branco embarcam para etapa inicial de viagem para NASA

Além da conquista acadêmica, a expectativa também envolve a realização de sonhos. “Sempre gostei do Mickey, mas sou muito fã de Frozen. Então a Elsa que se cuide, vou abraçar a Elsa”, disse, animada.

A estudante Yasmin Silva Matos também destacou o entusiasmo com a oportunidade. “Eu estou muito animada, é uma coisa muito legal. Foi tudo muito rápido, mas muito especial. Eu achei muito inteligente terem criado esse projeto, porque incentiva outras crianças a se dedicarem mais. Ir para a Disney é o sonho de quase todas as crianças”, comentou.

A presença dos gestores e coordenadores reforça o papel da educação como ferramenta de transformação. Para a secretária municipal de Educação, Kelce Nayra Paes, o programa vai além da viagem. “O programa é extremamente importante, porque possibilita que as crianças vivenciem na prática aquilo que aprendem na sala de aula. Essa é a primeira edição, idealizada ainda pelo prefeito Tião Bocalom, e terá continuidade”, destacou.

Entre os familiares, o sentimento é de orgulho e gratidão. A mãe de Ana Luiza, Veridiana Silva, celebrou a conquista da filha. “Meu coração está transbordando de alegria e gratidão. Esse projeto dá uma oportunidade maravilhosa para essas crianças conhecerem a Disney e a Nasa. Foi através do estudo que ela conseguiu, ela é muito dedicada”, afirmou.

Estudantes de Rio Branco embarcam para etapa inicial de viagem para NASA

A mãe de Yasmin, Nilcilene Soares, também destacou o esforço da filha. “Está batendo muito forte, estou muito orgulhosa. Desde o primeiro momento fiquei sem palavras. Ela se dedica todos os dias para tirar boas notas, e isso é resultado desse esforço”, disse.

Os seis estudantes que conquistaram a viagem representam diferentes escolas e bairros da capital acreana, refletindo a diversidade da rede municipal:

1º lugar (29 pontos): Yasmin Silva Matos – Escola Mariana da Silva Oliveira (Bairro Adalberto Sena)

2º lugar (28 pontos): Carlos Dawi da Silva de Mendonça – Escola Luiz de Carvalho Fontinelle (Bairro Bosque)

3º lugar (27 pontos): José Pedro Rebouças Felix – Escola Chico Mendes (Bairro Santa Inês)

4º lugar (27 pontos): Ana Luisa da Silva Montalvão – Escola Ismael Gomes de Carvalho (Bairro Tancredo Neves)

5º lugar (27 pontos): Kauã Victor Soliza da Silva – Escola Ilson Ribeiro (Bairro Ilson Ribeiro)

6º lugar (27 pontos): Miguel Lima da Costa – Escola Maria Lúcia (Bairro Morada do Sol)

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