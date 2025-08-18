Nicolau Júnior leva o Redação Nota Mil para escola campeã de aprovados no ENEM

A tarde desta segunda feira, 18 de agosto foi diferenciada para alunos e professores da escola integral Humberto Soares, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco.

A unidade recebeu a primeira etapa pós recesso parlamentar do projeto Redação Nota Mil, que oferta aulas gratuitas de técnicas de redação para estudantes do terceiro ano, e é coordenado pela Escola do Legislativo.

No último ENEM, 58 estudantes foram aprovados, incluindo a maior nota de redação de uma escola pública estadual. Se depender da empolgação e do empenho dos alunos ao serem contemplados com o projeto da ALEAC, esses números positivos podem ser ainda maiores esse ano.

“Nossa gratidão ao presidente da Aleac, Nicolau Júnior por nos incluir nesse projeto. A gente comentava aqui com os professores que seria excelente se nossos alunos tivessem acesso a essas aulas, e fomos lembrados”, agradeceu a diretora Juliana Marinho.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, igual fez em todas as escolas por onde o projeto já passou, participou da certificação dos estudantes e garantiu a manutenção do projeto para 2026. Ele lembrou aos estudantes o quanto é importante investir na educação e disse que o Poder Legislativo vem contribuindo para melhorar o desempenho dos alunos da rede pública no exame nacional.

“Eu fico extremamente feliz quando chego em uma escola e encontro essa juventude empolgada, envolvida com nosso projeto. Vocês são o futuro do nosso estado e podermos contribuir um pouco para preparar vocês para esse grande desafio que é o ENEM, é gratificante. Obrigado por receberem nossa equipe e pelo envolvimento de cada um nessa etapa”, disse Nicolau.

A aluna Priscila Luiza Batista, de 18 anos, foi premiada com a melhor redação da comunidade escolar. Ela vinha fazendo aulas on line e se disse supresa em alcançar a maior nota entre todos que participaram do treinamento.

“Fiquei surpresa porque estava muito nervosa no dia da redação, mas eu estava fazendo umas aulas pela internet. Pra mim e com certeza para meus coelhas vai ajudar muito o aprendizado que recebemos aqui”, disse.

A próxima etapa do projeto acontece nos dias 28 e 29 de agosto em Sena Madureira.