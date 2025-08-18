18/08/2025
Nicolau Júnior participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do lote II do Arco Metropolitano

Obra de r$ 107 milhões terá recursos de emenda do senador Márcio Bittar e será executada por empresa do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do lote II do Arco Metropolitano de Rio Branco.

Uma obra de mais de R$ 107 milhões de reais com recursos de emenda do Senador Márcio Bittar (R$ 38 milhões) e de operação junto ao Banco Completa (R$ 69 milhões).

O Presidente Nicolau disse que esse é um momento importantíssimo para a história do estado. “O que devemos comemorar é que essa obra será executada por uma empresa do Acre. Isso tem que ser reverenciado, pois precisamos comemorar o crescimento do nosso empresariado. Os nossos empresários são quem tem a capacidade de fazer nosso Acre crescer”, destacou Nicolau.

Com a implantação do Arco Metropolitano o estado ganha mais uma rodovia estadual.

