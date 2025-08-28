28/08/2025
Nível do Rio Acre continua em queda na capital, diz Defesa Civil; veja última medição

Medição da Defesa Civil mostra redução de 1,51m para 1,50m entre os dias 27 e 28 de agosto

O nível do Rio Acre apresentou uma leve queda entre os boletins divulgados pela Defesa Civil Municipal nos últimos dois dias.

Na quarta-feira (27), a medição realizada às 5h13 indicava a marca de 1,51 metros. Já nesta quinta-feira (28), no mesmo horário, o rio registrou 1,50 metros, apontando redução de um centímetro em 24 horas.

Medição da Defesa Civil mostra redução de 1,51m para 1,50m entre os dias 27 e 28 de agosto/Foto: Reprodução

Durante o período, não houve registro de chuvas na capital acreana, o que contribui para a estabilidade e o cenário de vazante. Vale lembrar que a cota de alerta é de 13,50 metros e a cota de transbordo, de 14 metros, ambas muito distantes do atual nível do manancial.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, o acompanhamento diário permite manter o monitoramento constante do comportamento do rio, mesmo em períodos de estiagem.

