7 de agosto de 2025
Universo POP
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Globo confirma saída de Livinho do “Dança dos Famosos”; saiba mais
Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido com a babá
Influenciadora é internada após ‘ritual de beleza íntima’ com pimenta malagueta na vagina
Fabiano Menotti emagrece 52 kg e mostra antes e depois
Quem é a blogueira que estava em carro com R$ 60 milhões em barras de ouro?

Nível do Rio Iaco chega a 72 cm e moradores precisam empurrar barcos encalhados

Além do rio Iaco, a situação também é preocupante no Caeté e no Macauã

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu nesta quinta-feira (7) somente 72 centímetros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros. A medição foi realizada às 6 horas da manhã pela Defesa Civil Municipal que todos os dias faz o monitoramento e encaminha os dados para a Defesa Civil estadual e para a Agência Nacional de Águas (ANA).

Com a intensificação do verão e a seca do rio, a única alternativa dos ribeirinhos para chegar com êxito à zona urbana é recorrer aos ramais/ Foto: ContilNet

Ao longo do Rio Iaco, residem centenas de famílias. Diante desse cenário, os ribeirinhos enfrentam muitas dificuldades de trafegar com os barcos. Em alguns casos, é preciso empurrar as canoas e batelões que ficam encalhados.

“Ontem, fui na comunidade porongaba buscar umas mercadorias e tive muitas dificuldades porque o rio está muito seco e também tem muito pau. Subimos em cima de pau, vendo a hora quebrar o barco. Além disso, a demora é grande para chegar ao destino final”, destacou Pablo, morador da comunidade Nova Olinda.

Com a intensificação do verão e a seca do rio, a única alternativa dos ribeirinhos para chegar com êxito à zona urbana é recorrer aos ramais.

Além do rio Iaco, a situação também é preocupante no Caeté e no Macauã. Alguns trechos desses rios estão praticamente apartando.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.