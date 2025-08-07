Nível do Rio Iaco chega a 72 cm e moradores precisam empurrar barcos encalhados

O nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu nesta quinta-feira (7) somente 72 centímetros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros. A medição foi realizada às 6 horas da manhã pela Defesa Civil Municipal que todos os dias faz o monitoramento e encaminha os dados para a Defesa Civil estadual e para a Agência Nacional de Águas (ANA).

Ao longo do Rio Iaco, residem centenas de famílias. Diante desse cenário, os ribeirinhos enfrentam muitas dificuldades de trafegar com os barcos. Em alguns casos, é preciso empurrar as canoas e batelões que ficam encalhados.

“Ontem, fui na comunidade porongaba buscar umas mercadorias e tive muitas dificuldades porque o rio está muito seco e também tem muito pau. Subimos em cima de pau, vendo a hora quebrar o barco. Além disso, a demora é grande para chegar ao destino final”, destacou Pablo, morador da comunidade Nova Olinda.

Com a intensificação do verão e a seca do rio, a única alternativa dos ribeirinhos para chegar com êxito à zona urbana é recorrer aos ramais.

Além do rio Iaco, a situação também é preocupante no Caeté e no Macauã. Alguns trechos desses rios estão praticamente apartando.