No Acre, homem é preso furtando pela 16ª vez e revolta moradores: “Cadê a Justiça?”

O nacional Erlan Silveira de Almeida, 36 anos, natural de Rondônia, bateu recentemente um recorde negativo: cometeu o 16º furto apenas neste ano na cidade de Sena Madureira.

Desta vez, o alvo foi o lanche da Ilma, localizado na região central da cidade. Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação, incluindo o momento em que ele se apodera de uma sacola contendo alguns objetos.

O que chama atenção é que Erlan está sob monitoramento eletrônico, usando tornozeleira, medida imposta pela Justiça após prisão anterior pelo mesmo tipo de crime.

Em Sena Madureira, a população está revoltada. Apesar dos inúmeros furtos cometidos pelo acusado, ele continua circulando livremente. “Quero ver até quando as autoridades vão continuar soltando esse indivíduo. Cadê a Justiça? Todo dia ele está nas ruas, fazendo o limpa na cidade. Já foram vários flagrantes e, mesmo assim, segue solto. Até quando a população vai pagar esse preço?”, desabafou um morador que preferiu não se identificar.

Dos 16 furtos praticados em 2025, a Polícia Militar o capturou em flagrante pelo menos nove vezes. No entanto, em audiência de custódia, sua prisão quase sempre não é convertida, e ele retorna às ruas na maioria das ocasiões.